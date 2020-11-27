Кабмин выделил деньги на дорогостоящие препараты для больных Covid-19

Правительство выделило деньги, чтобы закупить дорогостоящие препараты для пациентов, болеющих коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

— Кабмин принял постановление о выделении средств на закупку лекарств для больных с тяжелым течением Covid-19. Это препараты тоцилизумаб и иммуноглобулин человека нормальный. Средства будут выделены, мы сможем закупить их и направить в регионы, — заверила Садовьяк.

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Накануне заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что Украина ожидает вторую партию ремдесивира — лекарственного средства для лечения коронавируса.

Всего было предусмотрено приобретение 28 200 флаконов лекарства, 14 тыс. Минздрав получил около двух недель назад. Первую партию уже распределили между регионами и доставили в больницу.