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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Карантин выходного дня: Минздрав на следующей неделе оценит эффект

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе сообщить об эффекте, которого удалось достичь путем введения карантина выходного дня.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— Касательно эффекта, мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы, во-первых, с одной стороны, сбили недельную динамику заболеваемости, которая была, – отметил Степанов.

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Локдаун в Україні

Введения полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

По словам министра здравоохранения ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.

Фото: Pexels

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