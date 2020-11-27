Компания Филип Моррис просит Зеленского о постепенном повышении табачных акцизов

Компания Филип Моррис Украина написала открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором выступила против повышения налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева на 320%.

Норма, которая должна вступить в силу с 1 января 2021 года, будет иметь катастрофические последствия для более 1 млн. совершеннолетних потребителей, доходов государственного бюджета, инвестиций компании в украинскую экономику и ее сотрудников.

Также в письме гендиректор Филип Моррис Украина Костас Салварас отметил, что в нынешних экономических реалиях ни один законопослушный бизнес не сможет пережить повышение налога на 320% без разрушительных последствий для рынка и экономики страны.

В частности, решение приведет к потере потенциальных и $140 млн реальных инвестиций и росту уровня контрабанды. Ведь резкое повышение ставки налога на ТИЭН на 320% приведет к значительному повышению цены на такую продукцию. В результате этого государство не получит запланированных поступлений в бюджет.

Кроме того, повышение ставки акцизного налога на 320% не соответствует практике ЕС. А еще это заставит 1 млн. совершеннолетних потребителей IQOS покупать нелегальные продукты или переходить на курение сигарет, которые более вредны.

В компании убеждены, что повышение налогов должно быть постепенным, а не четырехкратным, поэтому предлагают один раз увеличить ставку акцизного налога на ТИЭН на 200% в 2021 году и делать это на 20% в последующие годы.

Другой сценарий предусматривает постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН — на 50% в год. В компании объясняют, что такие сценарии принесут больше в бюджет, чем резкое повышение акциза на 320%.

Відкритий лист Президентові України by Віта Гірко on Scribd

Со своей стороны Минэкономики поддерживает идею о повышении ставки на ТВЕН на 50% с 1 января 2021 года и на 50% в течение 2022-2025 годов, поскольку такая стратегия принесет 18,7 млн грн поступлений в государственный бюджет.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает повышение ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева на 320% Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

Норма должна вступить в силу с 1 января 2021 года.