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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Людей бросают в психбольницы: США обеспокоены репрессиями в Крыму

США серьезно обеспокоены действиями России, которая преследует политических оппонентов и активистов в аннексированном Крыму.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор и добавил, что американские власти требуют прекратить обыски в частных домах и предприятиях крымчан, которые преступно осуществляют оккупанты.

По его словам, Россия принудительно удерживает несогласных в психиатрических больницах.

Также из людей в Крыму выбивают ложные показания по политически мотивированным делам, применяя к ним пытки, отметил Гилмор.

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Сизиков в психбольнице

Последний инцидент, из-за которого США выражают свою обеспокоенность, произошел 14 октября, когда “суд” Симферополя отправил одного из фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Александра Сизикова на месяц на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу.

В МИД Украины назвали отправление Сизикова в психушку “методами КГБ”, которые использует Россия в Крыму, и потребовали освободить политзаключенного.

Источник: Радио Свобода

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