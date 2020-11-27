16 218 новых случаев заболевания коронавирусом в Украине зафиксировано по состоянию на утро 27 ноября.
В целом количество инфицированных Covid-19 украинцев достигло 693 407.
Из них 11 909 пациентов скончались в результате осложнений, в том числе 192 – за последний день.
Выздоровели 326 238 больных, из которых 8 843 человека – за сутки.
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Среди новых заболевших — 666 детей и 655 медработников. Также за сутки госпитализированы 2 069 больных.
В лабораториях за день проведено почти 73 тыс. тестирований методами ПЦР и ИФА.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской области (1 773), в Киеве (1 520), а также в Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Ситуация с Covid-19 в регионах:
- г. Киев – 65 539 случаев;
- Винницкая область — 16 710 случаев;
- Волынская область — 23 273 случая;
- Днепропетровская область — 34 888 случаев;
- Донецкая область — 21 786 случаев;
- Житомирская область — 28 481 случай;
- Закарпатская область — 22 748 случаев;
- Запорожская область — 28 229 случаев;
- Ивано-Франковская область — 34 696 случаев;
- Киевская область — 35 235 случаев;
- Кировоградская область – 4 824 случая;
- Луганская область – 6 061 случай;
- Львовская область — 44 509 случаев;
- Николаевская область — 17 167 случаев;
- Одесская область — 41 501 случай;
- Полтавская область — 20 701 случай;
- Ровенская область — 29 875 случаев;
- Сумская область — 26 590 случаев;
- Тернопольская область — 27 050 случаев;
- Харьковская область — 54 028 случаев;
- Херсонская область – 9 633 случая;
- Хмельницкая область — 28 350 случаев;
- Черкасская область — 21 402 случая;
- Черновицкая область — 33 018 случаев;
- Черниговская область — 17 113 случаев.
Коронавирус в Украине 26 ноября
По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 331 человека. Это очередной антирекорд.
В Украине в целом вчера было 677 189 случаев инфицирования.
За день умерли 225 пациентов, а выздоровели – более 9 тыс.