Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе на 27ноября 2020

Вакцина от коронавируса и борьба с Covid-19 в Украине и далее остаются наиболее актуальными темами в обществе.

Главные новости о коронавирусе за сегодня, 27 ноября, собраны в материале Фактов ICTV.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 16 218 человек, что стало очередным неутешительным антирекордом.

Общая цифра составляет 693 407 случаев.

Самый высокий суточный прирост на сегодня зафиксировали в Днепропетровской области (1 773), в Киеве (1 520), а также в Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет 11 909. Выздоровели от коронавируса уже 326 238 украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга сообщил, что ситуация с Covid-19 остается контролируемой, поэтому необходимости вводить жесткий карантин (локдаун) пока нет.

По подсчетам министерства, заполняемость коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9%.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что до 20 декабря 80% койко-мест в Украине будет обеспечено кислородом. По его словам, еженедельно количество койко-мест, оборудованных кислородом, увеличивается на 3 тыс.

Также Кирилл Тимошенко сообщил, что решение о локдауне будет приниматься не ранее, чем после третьих выходных на карантине выходного дня.

Читайте: Степанов назвал четкий критерий, при котором объявят локдаун

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество случаев Covid-19 в Германии превысило 1 млн, а Италия сообщила о рекордном количестве смертей — за минувшие сутки в результате Covid-осложнений умерло 822 пациента.

Из-за рекордных коронавирусных показателей Хорватия закрывает все развлекательные заведения, а также запретит проведение свадеб до Рождества.

Словакия тем временем приостановила массовое тестирование граждан на коронавирус. Данные службы здравоохранения страны свидетельствуют, что количество заражений растет, несмотря на проведенное несколько недель назад массовое тестирование.

Успешность локдауна доказали в одном из штатов Австралии. В Виктории почти три месяца действовал жесткий карантин, а уже сегодня власти штата сообщили, что месяц прошел без единого нового случая коронавирус.

В США на фоне карантинного празднования Дня благодарения третий день подряд фиксируют более 180 тыс. случаев коронавируса.

По словам президента Дональда Трампа, поставки вакцины начнутся на следующей неделе. В первую очередь вакцина попадет к медицинским работникам и пенсионерам.

А вот президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил, что страна не планирует принимать вакцину против коронавируса. Политик объяснил это скептицизмом относительно ее эффективности.

Более подробную статистику коронавируса в мире читайте в материале Фактов ICTV.