Карантин выходного дня не показал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса. Поэтому нужно вводить локдаун.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

— Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата по эффективности, — отметил Рубан.

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Также глава Госпотребслужбы добавил, что сейчас рассматривать ситуацию с распространением Covid-19 в отдельных регионах не целесообразно.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не видит оснований для жесткого карантина.

По его словам, заполненность коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9%. Хотя это высокий показатель, но ситуация контролируемая.

Также он добавил, что на следующей неделе Минздрав сможет четко сказать, был эффект от введения карантина выходного дня.

Источник: Украина 24