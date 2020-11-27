27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно информации на сайте парламента, документ передали на рассмотрение руководства Рады.

На внеочередном заседании 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный и согласованный с МВФ проект главной сметы страны.

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В частности, согласно проекту, доходная часть составит 1,92 трлн грн.

Расходы предусмотрены в размере 1,32 трлн грн, а дефицит – 5,5% (236 млрд грн). В бюджете 2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Они совпадают с оценками специалистов фонда.