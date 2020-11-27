Сколько украинцев планируют вакцинировать от Covid-19 в 2021 году

В 2021 году вакцинировать от коронавируса планируют более 20,8 млн украинцев.

Об этом во время круглого стола по результатам первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы сегодня имеем цифру, которую утвердили на заседании штаба, в 20 млн 851 тыс. человек — это те, кого мы хотим и будем пытаться охватить прививками против коронавирусной болезни. Из них 4 млн вакцинируют в рамках механизма Covax, а для других 16 млн предусматриваем средства в госбюджете, чтобы закупить вакцину.

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Прежде всего, вакцинировать будут медицинских работников, военнослужащих, работников соцсферы, а также лиц, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых), и персонал этих заведений.

Следующими будут те, кто принадлежат к группе медицинского риска, то есть люди от 60 лет, у которых есть соматические заболевания.

По словам Ляшко, в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины. Также Украина ожидает получить деньги от Европейского инвестиционного и Всемирного банков.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что страна прилагает усилия, чтобы быть одной из первых, кто получит препарат.

В то же время в ВОЗ отметили, что Украина получит первую партию вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года.