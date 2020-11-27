PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Черновцах будуть выбирать мэра во втором туре 29 ноября

На местных выборах в Черновцах не смогли выбрать мэра в первом туре, поэтому 29 ноября состоится повторное голосование.

В избирательном бюллетене два кандидата на должность мэра:

Роман Кличук — представитель партии Единая альтернатива;

Виталий Михайлишин — от партии Команда Михайлишина.

Читайте: Черновчанам выплатят по 1 тыс. грн перед вторым туром выборов мэра

По результатам первого тура, который состоялся 25 октября, они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук — 27,29%, а Михайлишин — 21,33%.

Результаты второго тура выборов мэра Черновцов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.

Второй тур выборов в Кривом Роге

В Кривом Роге второй тур местных выборов 2020 перенесли на 6 декабря, поскольку действующий мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.

Теперь за кресло мэра будут бороться Дмитрий Шевчик от Слуги народа и Константин Павлов от Оппозиционной платформы – За жизнь.

Именно последний получил шанс стать новым мэром после отказа Вилкула.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка