На местных выборах в Черновцах не смогли выбрать мэра в первом туре, поэтому 29 ноября состоится повторное голосование.

В избирательном бюллетене два кандидата на должность мэра:

Роман Кличук — представитель партии Единая альтернатива;

Виталий Михайлишин — от партии Команда Михайлишина.

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По результатам первого тура, который состоялся 25 октября, они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук — 27,29%, а Михайлишин — 21,33%.

Результаты второго тура выборов мэра Черновцов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.

Второй тур выборов в Кривом Роге

В Кривом Роге второй тур местных выборов 2020 перенесли на 6 декабря, поскольку действующий мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем.

Теперь за кресло мэра будут бороться Дмитрий Шевчик от Слуги народа и Константин Павлов от Оппозиционной платформы – За жизнь.

Именно последний получил шанс стать новым мэром после отказа Вилкула.