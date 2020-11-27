В Киеве за 11 месяцев на 34,5% сократилось количество новых браков

В Киеве за последние 11 месяцев, начиная с января по ноябрь 2020 года, заключили на 34,5% меньше браков, чем за этот же период в 2019 году.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— В Киеве за предыдущую неделю поженились 354 пары. А расстались — 67 семей. Всего с марта этого года брак взяли 13 604 пары. Развелись же — 2 310. По сравнению с прошлым годом за этот период количество зарегистрированных браков в столице уменьшилась на 34,5%, — сообщил мэр столицы.

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Кроме того, он отметил, что количество разводов за этот период также сократилась — на 19%.

Сколько браков за период карантина

За период внедрения карантина в Украине 4,5 тыс. пар поженились, расторгли брак за период карантина 1,4 тыс. пар.

Наибольший показатель бракосочетаний зафиксирован в Киеве, Харьковской, Львовской, Киевской и Днепропетровской области.