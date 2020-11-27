Из-за того, что во многих европейских странах обнаруживают коронавирус у норок, в Украине усилят контроль за ситуацией.

Соответствующее поручение дала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

— Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию, — объяснила она.

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По словам Магалецкой, в ближайшее время состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля. Также планируется организовать активный мониторинг возможной заболеваемости животных на фермах.

Уже по его результатам будут прибегать к дальнейшим шагам, чтобы минимизировать риск распространения заболевания.

Коронавирус у норок

Одной из первых о коронавирусе у норок сообщила Дания. После выявления случаев заражения власти страны решили уничтожить всех животных, поскольку мутировавший вирус мог распространяться на людей.

Норок, которых убили, не похоронили должным образом. Теперь тела животных поднимаются из-под земли на поверхность.