Решение о введении в Украине локдауна будут принимать после третьей недели с момента введения карантина выходного дня. Речь идет о 28-29 ноября.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что перед введением ограничений выслушают мнение местной власти.

— Мы поймем, нужен ли локдаун, после того, как пройдем третьи выходные на карантине выходного дня. Тогда будем принимать соответствующие решения.

Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц, добавил он.

— Главная задача в том, чтобы люди меньше контактировали друг с другом и прекратили распространять Covid-19. Мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны — экономика, а с другой — смерти людей. Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы заранее выйдем с полной коммуникацией, — сказал заместитель главы ОП.

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Коронавирус в Украине

16 218 новых случаев заболевания коронавирусом в Украине зафиксировано по состоянию на утро 27 ноября. В целом количество инфицированных Covid-19 украинцев достигло 693 407.

Из них 11 909 пациентов скончались в результате осложнений, в том числе 192 – за последний день. Выздоровели 326 238 больных, из которых 8 843 человека – за сутки.