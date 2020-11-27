От 4°C до 6°C: в период пандемии больницу на Киевщине оставили без отопления

В период пандемии чиновники оставили без отопления место, о котором стоит заботиться прежде всего. Больница в поселке Боровая Киевской области до сих пор работает с холодными батареями.

Местные специалисты сидят в кабинетах, надев несколько слоев одежды.

— Когда я утром прихожу на работу, в кабинете температура воздуха от 4°C до 6°C. Я включаю обогреватель, чтобы хоть как-то обогреть помещение, — рассказывает медсестра Елена Константиновна.

Больные пациенты рискуют переохладиться в очереди к семейному врачу, а осмотреть ребенка — сверхсложная задача. Ведь для этого его нужно раздеть. Почему в больнице до сих пор нет отопления и кто в этом виноват, смотрите в сюжете.

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34 тыс. медицинских работников уволились во время пандемии

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за коронавируса в Украине уволились 34 тыс. медиков. Многие из них изменили направление деятельности и перешли в медучреждения, которые не лечат больных Covid-19.

Однако эти данные неточные, более подробную статистику опубликуют в конце года.