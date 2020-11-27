Законопроект уже в Раде: когда парламент проголосует за Госбюджет-2021

В Верховную Раду на рассмотрение внесли законопроект О государственном бюджете Украины на 2021 год.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк

— Наконецто в Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета на 2021 год, доработанный Кабинетом министров. Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная Рада готова рассмотреть проект Госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов, — заявила Елена Кондратюк.

Также она сообщила, что в парламент внесли законопроект №4434, которым предлагается восстановить ответственность за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

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Рабочая группа парламента тоже наработала свое видение как вернуться и не сорвать электронное декларирование 2020 и ответственность за недостоверное декларирование, — добавила Кондратюк.

В парламент поступил пакет неотложных законов от президента Украины №4429, №4430, №4431, предусматривающий комплекс мер по поддержке граждан от последствий пандемии.

Когда именно парламентарии будут голосовать за эти законы станет известно в субботу, 28 ноября, по результатам совещания при участии руководства парламента, представителей офиса президента и правительства.

Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Они совпадают с оценками специалистов фонда.