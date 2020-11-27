Зеленский может баллотироваться на второй срок – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в программе Бацман на YouTube и добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня главы государства.
Тимошенко объяснил, что Зеленский может принять решение снова идти в президенты, ведь “одного президентского срока может быть мало, чтобы восстановить страну”.
Если глава государства примет такое решение, он сам о нем сообщит, а сейчас Зеленский “хочет сделать страну другой, развитой”, добавил замглавы Офиса президента.
Читайте: Зеленский рассказал, кто первым получит вакцину от Covid-19
Зеленский о втором сроке
Ранее президент уже признавался, что за один срок выполнить все предвыборные обещания ему не удастся.
В мае Зеленский заявил, что “подумает” над вторым президентским сроком, “если будет большая поддержка народа”.