Зеленский может баллотироваться на второй срок – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в программе Бацман на YouTube и добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня главы государства.

Тимошенко объяснил, что Зеленский может принять решение снова идти в президенты, ведь “одного президентского срока может быть мало, чтобы восстановить страну”.

Если глава государства примет такое решение, он сам о нем сообщит, а сейчас Зеленский “хочет сделать страну другой, развитой”, добавил замглавы Офиса президента.

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Зеленский о втором сроке

Ранее президент уже признавался, что за один срок выполнить все предвыборные обещания ему не удастся.

В мае Зеленский заявил, что “подумает” над вторым президентским сроком, “если будет большая поддержка народа”.