За минувшие сутки российские наемники два раза открывали огонь по украинским позициям, используя пулеметы и гранатометы.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

В частности, режим тишины был нарушен вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка зафиксировано применение станкового противотанкового гранатомета.

В штабе отметили, что выстрелы со стороны противника не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

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Украинские защитники полностью контролируют ситуацию и находятся наготове к немедленному реагированию на возможные вызовы со стороны противника.

Ранение украинского военного

Огнестрельное ранение украинский военный получил от пули снайпера вблизи населенного пункта Авдеевка.

Из-за срочной госпитализации раненого украинская сторона не открывала огонь. Об инциденте уже сообщили Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).