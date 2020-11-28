Сводка ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины

В течение субботы, 28 ноября, боевики незаконных вооруженных формирований ЛДНР шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в вечерней сводке ООС.
Огонь был открыт недалеко населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.
— Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли, — говорится в сообщении.
Враг применил минометы калибра 120 мм и 82мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.
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Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет.
Срыв новогоднего обмена пленными
Новогодний обмен пленными между Украиной и “ЛДНР” в конце года может не состояться.
Представители делегаций РФ и самопровозглашенных республик объяснили это тем, что Украина “продолжает нарушать Минские договоренности”.
Украина предлагала организовать обмен удерживаемыми лицами 24 декабря.
Источник: Штаб ООС