Сводка ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины

В течение субботы, 28 ноября, боевики незаконных вооруженных формирований ЛДНР шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

Огонь был открыт недалеко населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

— Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли, — говорится в сообщении.

Враг применил минометы калибра 120 мм и 82мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

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Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет.

Срыв новогоднего обмена пленными

Новогодний обмен пленными между Украиной и “ЛДНР” в конце года может не состояться.

Представители делегаций РФ и самопровозглашенных республик объяснили это тем, что Украина “продолжает нарушать Минские договоренности”.

Украина предлагала организовать обмен удерживаемыми лицами 24 декабря.

Источник: Штаб ООС