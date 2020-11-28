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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Новый антирекорд и доставка вакцины — главное о коронавирусе 28 ноября

Коронавирус в Украине и мире не отступает. 28 ноября стало известно о более 300 тыс. новых случаях коронавируса на планете.

За период пандемии в мире зарегистрировали 1 442 664 смертей от осложнений Covid-19. Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место. За сутки обнаружили коронавирус у 16 294 человек — это новый антирекорд. Всего от Covid-19 умерло 12 093 человек, за последние сутки 184.

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Новости по поводу американской вакцины Pfizer

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала доставку вакцины чартерными рейсами. Препарат получат в складах двух штатов США, а также в Германии и Бельгии.

Производитель сделал такой шаг, чтобы в случае утверждения вакцины сразу начать ее распространение.

Министр здравоохранения Украины оправился от коронавируса

28 ноября глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что излечился от Covid-19.

Во время лечения он проводил ежедневный брифинг по ситуации с болезнью в своем доме. Однако сегодня он пришел в здание Минздрава. Степанов получил положительный результат теста на коронавирус 14 ноября.

Фото: Pixabay

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