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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Новый антирекорд: в Украине за сутки обнаружили 16 294 случая Covid-19

Статистика коронавируса в Украине на 28 ноября свидетельствует о 709 701 больном, за сутки их количество увеличилось еще на 16 294 инфицированных.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 639 человек;
  • летальных исходов — 184 (всего 12 093)
  • выздоровели — 8 897 человек (всего 335 135)
  • осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (всего 4 463 249).

Коронавирус в Украине 28 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

  • г. Киев — 67278 (+1 739)

Области:

  • Винницкая — 17051 (+341)
  • Волынская — 23656 (+383)
  • Днепропетровская — 36487 (+1 599)
  • Донецкая — 22 210 (+424)
  • Житомирская — 29 098 (+617)
  • Закарпатская — 22 974 (+226)
  • Запорожская — 29 296 (+1 067)
  • Ивано-Франковск — 35374 (+678)
  • Киевская — 36214 (+979)
  • Кировоградская — 4941 (+117)
  • Луганская — 6185 (+124)
  • Львовская — 45052 (+543)
  • Николаевская — 17710 (+543)
  • Одесская — 42 851 (+1 350)
  • Полтавская — 21490 (+789)
  • Ровенская — 30430 (+555)
  • Сумская — 27603 (+1 013)
  • Тернопольская — 27425 (+375)
  • Харьковская — 54517 (+489)
  • Херсонская — 9845 (+212)
  • Хмельницкая — 28917 (+567)
  • Черкасская — 22 053 (+651)
  • Черновицкая — 33 291 (+273)

Коронавирус 27 ноября

Для сравнения, статистика коронавируса на 27 ноября свидетельствует о 693407 больных в сутки обнаружили очередной антирекорд.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской области (1 773), в Киеве (1 520), а также в Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Фото: Dreamstime

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