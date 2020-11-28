Коронавирус в Украине 28 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Статистика коронавируса в Украине на 28 ноября свидетельствует о 709 701 больном, за сутки их количество увеличилось еще на 16 294 инфицированных.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 639 человек;
- летальных исходов — 184 (всего 12 093)
- выздоровели — 8 897 человек (всего 335 135)
- осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (всего 4 463 249).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
- г. Киев — 67278 (+1 739)
Области:
- Винницкая — 17051 (+341)
- Волынская — 23656 (+383)
- Днепропетровская — 36487 (+1 599)
- Донецкая — 22 210 (+424)
- Житомирская — 29 098 (+617)
- Закарпатская — 22 974 (+226)
- Запорожская — 29 296 (+1 067)
- Ивано-Франковск — 35374 (+678)
- Киевская — 36214 (+979)
- Кировоградская — 4941 (+117)
- Луганская — 6185 (+124)
- Львовская — 45052 (+543)
- Николаевская — 17710 (+543)
- Одесская — 42 851 (+1 350)
- Полтавская — 21490 (+789)
- Ровенская — 30430 (+555)
- Сумская — 27603 (+1 013)
- Тернопольская — 27425 (+375)
- Харьковская — 54517 (+489)
- Херсонская — 9845 (+212)
- Хмельницкая — 28917 (+567)
- Черкасская — 22 053 (+651)
- Черновицкая — 33 291 (+273)
Коронавирус 27 ноября
Для сравнения, статистика коронавируса на 27 ноября свидетельствует о 693407 больных в сутки обнаружили очередной антирекорд.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской области (1 773), в Киеве (1 520), а также в Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.