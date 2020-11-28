Коронавирус в Украине 28 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Статистика коронавируса в Украине на 28 ноября свидетельствует о 709 701 больном, за сутки их количество увеличилось еще на 16 294 инфицированных.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 639 человек;

летальных исходов — 184 (всего 12 093)

выздоровели — 8 897 человек (всего 335 135)

осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (всего 4 463 249).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

г. Киев — 67278 (+1 739)

Области:

Винницкая — 17051 (+341)

Волынская — 23656 (+383)

Днепропетровская — 36487 (+1 599)

Донецкая — 22 210 (+424)

Житомирская — 29 098 (+617)

Закарпатская — 22 974 (+226)

Запорожская — 29 296 (+1 067)

Ивано-Франковск — 35374 (+678)

Киевская — 36214 (+979)

Кировоградская — 4941 (+117)

Луганская — 6185 (+124)

Львовская — 45052 (+543)

Николаевская — 17710 (+543)

Одесская — 42 851 (+1 350)

Полтавская — 21490 (+789)

Ровенская — 30430 (+555)

Сумская — 27603 (+1 013)

Тернопольская — 27425 (+375)

Харьковская — 54517 (+489)

Херсонская — 9845 (+212)

Хмельницкая — 28917 (+567)

Черкасская — 22 053 (+651)

Черновицкая — 33 291 (+273)

Коронавирус 27 ноября

Для сравнения, статистика коронавируса на 27 ноября свидетельствует о 693407 больных в сутки обнаружили очередной антирекорд.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской области (1 773), в Киеве (1 520), а также в Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.