Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от 3-х до 10-и млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.

На то время население Украины составляло около 30 млн человек, а всего СССР около 105 млн.