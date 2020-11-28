28 ноября в Украине чтят День памяти жертв Голодомора. Этот период считается одним из самых страшных в украинской истории.

За время Голодомора 1932-1934 годов в Украине потери в результате сверхсмертности составили 3,9 млн человек. В то же время из общего количества потерь 93% приходится на сельских жителей, говорится в анализе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

— Из 3,9 млн человек, умерших от голода, 1,7 млн (43,5%) — дети в возрасте 0-14 лет. В результате Голодомора преждевременно умер каждый седьмой ребенок, а в селе — каждый шестой, — отмечают ученые.

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Всего в Украине в течение трех лет умерло 13% от общего количества населения.

Если говорить о временных отрезках, то наиболее смертоносным стал 1933 год — на него пришлось 90% потерь, а именно на период с марта по август — 88% смертей.

По региональному распределению, больше всего пострадали Киевская и Харьковская области. Немалые потери понесли также Винницкая, Днепропетровская, Одесская области.

Голод других лет

Значительные потери Украина понесла и во время голодных 1921-1923-го и 1946-1947 годов. Потери первого периода из-за сверхсмертности составили 0,9 млн человек, второго — 0,7 млн человек. Значительное количество умерших — дети до 14 лет.

Голодомор в Украине

День памяти Голодомора является одной из наиболее болезненных дат для украинцев, когда вспоминают погибших от голода жертв сталинской репрессивной машины.

О том, что такое Голодомор, его причины и последствия, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины