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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Covid-19 не отступает: сколько больных обнаружили за сутки в Украине

12 978 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 561 человек;
  • летальных случаев — 120;
  • выздоровели — 4 243 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).

За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек.

Коронавирус в Украине 29 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 69 018 случаев;
  • Винницкая область — 17 272 случая;
  • Волынская область — 23 905 случаев;
  • Днепропетровская область — 37 651 случай;
  • Донецкая область — 22 602 случая;
  • Житомирская область — 29 590 случаев;
  • Закарпатская область — 23 065 случаев;
  • Запорожская область — 30 150 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;
  • Киевская область — 36 996 случаев;
  • Кировоградская область — 5 085 случаев;
  • Луганская область — 6 239 случаев;
  • Львовская область — 45 636 случаев;
  • Николаевская область — 18 173 случая;
  • Одесская область — 44 131 случай;
  • Полтавская область — 21 779 случаев;
  • Ровенская область — 30 807 случаев;
  • Сумская область — 28 185 случаев;
  • Тернопольская область — 27 662 случая;
  • Харьковская область — 55 221 случай;
  • Херсонская область — 10 009 случаев;
  • Хмельницкая область — 29 419 случаев;
  • Черкасская область — 22 529 случаев;
  • Черновицкая область — 33 512 случаев;
  • Черниговская область — 18 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 28 ноября

Для сравнения, статистика коронавируса на 28 ноября свидетельствует о 693407 больных в сутки обнаружили очередной антирекорд.

Больше всего новых случаев зафиксировано в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.

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