Коронавирус в Украине 29 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

12 978 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 561 человек;
- летальных случаев — 120;
- выздоровели — 4 243 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).
За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 69 018 случаев;
- Винницкая область — 17 272 случая;
- Волынская область — 23 905 случаев;
- Днепропетровская область — 37 651 случай;
- Донецкая область — 22 602 случая;
- Житомирская область — 29 590 случаев;
- Закарпатская область — 23 065 случаев;
- Запорожская область — 30 150 случаев;
- Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;
- Киевская область — 36 996 случаев;
- Кировоградская область — 5 085 случаев;
- Луганская область — 6 239 случаев;
- Львовская область — 45 636 случаев;
- Николаевская область — 18 173 случая;
- Одесская область — 44 131 случай;
- Полтавская область — 21 779 случаев;
- Ровенская область — 30 807 случаев;
- Сумская область — 28 185 случаев;
- Тернопольская область — 27 662 случая;
- Харьковская область — 55 221 случай;
- Херсонская область — 10 009 случаев;
- Хмельницкая область — 29 419 случаев;
- Черкасская область — 22 529 случаев;
- Черновицкая область — 33 512 случаев;
- Черниговская область — 18 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 28 ноября
Для сравнения, статистика коронавируса на 28 ноября свидетельствует о 693407 больных в сутки обнаружили очередной антирекорд.
Больше всего новых случаев зафиксировано в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.