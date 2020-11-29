В Украины 29 ноября уменьшилось количество новых случаев коронавируса.

За сутки обнаружили 12 978 новых случаев заболевания. В целом количество инфицированных Covid-19 украинцев достигла 722 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

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Смерть пациентов

Во Львовской области двое пациентов на ИВЛ умерли из-за отсутствия электричества в больнице.

Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице не было электричества с 17.50 до 19.10.

Великобритания заказала вакцину

Великобритания заказала еще 2 млн доз перспективной вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna Inc.

В общем страна уже имеет доступ к 357 млн ​​доз вакцин от 7 разработчиков.