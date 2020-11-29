PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Смерть пациентов с ИВЛ и вакцина против Covid-19 — ситуация в Украине и мире

В Украины 29 ноября уменьшилось количество новых случаев коронавируса.

За сутки обнаружили 12 978 новых случаев заболевания. В целом количество инфицированных Covid-19 украинцев достигла 722 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Смерть пациентов

Во Львовской области двое пациентов на ИВЛ умерли из-за отсутствия электричества в больнице.

Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице не было электричества с 17.50 до 19.10.

Великобритания заказала вакцину

Великобритания заказала еще 2 млн доз перспективной вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna Inc.

В общем страна уже имеет доступ к 357 млн ​​доз вакцин от 7 разработчиков.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх