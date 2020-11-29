В Украины 29 ноября уменьшилось количество новых случаев коронавируса.
За сутки обнаружили 12 978 новых случаев заболевания. В целом количество инфицированных Covid-19 украинцев достигла 722 679.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
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Смерть пациентов
Во Львовской области двое пациентов на ИВЛ умерли из-за отсутствия электричества в больнице.
Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице не было электричества с 17.50 до 19.10.
Великобритания заказала вакцину
Великобритания заказала еще 2 млн доз перспективной вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna Inc.
В общем страна уже имеет доступ к 357 млн доз вакцин от 7 разработчиков.