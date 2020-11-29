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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Синеют губы и руки: как чувствует себя больной Covid-19, когда снижается сатурация

Инфицированные коронавирусом пациенты с тяжелым течением болезни очень часто страдают от резкого снижения уровня кислорода в крови. В таком случае врачи оперативно пытаются успокоить пациента и искусственным путем повысить показатель сатурации.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что в таких ситуациях больные начинают задыхаться и у них начинается паника.

 У меня был пациент 52-54 лет, у которого сатурация снизилась до 45. У мужчины посинели лицо, руки губы, начинается паника и пациент срывает с себя маску.

Специалист пояснил, что в этот момент важно, чтобы врач был рядом и сразу изменил параментры вентиляции и ввел антикоагулянты. После этого следует успокоить пациента, а затем в течение 10 минут сатурация нормализуется до показателя 90%.

Читайте: Что такое пульсоксиметр, зачем его покупать, цены и какой лучше

— В момент резкого снижения уровня кислорода в крови пациент не может надышаться и ему катастрофически не хватает воздуха. Это ужасно и страшно, судя по глазам, которые я вижу в таких ситуациях.

Особенности использования пульсоксиметра

  • Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.
  • Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.
  • Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсоксиметры и следить за здоровьем. Она попросила не скупать аптеки, а быть взвешенными и не пользоваться непроверенными рекомендациями.

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