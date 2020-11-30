1 декабря в Украине пройдет День добрых дел

В Украине 1 декабря в третий раз пройдет День добрых дел #ЩедрыйВторник. Это часть глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившегося в США, цель которого – вовлечь как можно больше людей в филантропические инициативы.

В Zagoriy Foundation, фонде, ставшем одним из инициаторов Щедрого вторника, отметили, что для того, чтобы присоединиться к акции, достаточно сделать любое доброе дело. Помогать можно не только финансово, но также знаниями, навыками и талантами.

На данный момент в Украине в рамках Щедрого вторника зарегистрировано уже более 200 благотворительных инициатив. Найти интересную инициативу или зарегистрировать собственную можно на Карте добра.

Для тех, кто все еще не знает, какое доброе дело сделать — можно приобщиться к фандрейзинговому марафону, который проходит на платформе dobro.ua, приобрести сувенирную продукцию на сайтах благотворительных фондов, которым доверяете, или, скажем, предложить пожилым соседям помочь с оплатой коммунальных платежей онлайн. Выбор хороших дел не ограничен, — говорится в сообщении.

В фонде также отметили, что всеукраинский День добрых дел уже третий год подряд поддерживают школьники. Они проходят уроки доброты, которые организованы фондом Запорука совместно с Zagoriy Foundation. Для координации их инициатив было создано новое направление — #ЩедрийВівторокДіти.

Всего, по данным Zagoriy Foundation, с 2018 года к Щедрому вторнику присоединились сотни тысяч украинцев, среди которых — 80 тыс. школьников из более 300 школ в разных регионах.

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— Щедрый вторник — это день, когда люди объединяются и показывают, как системный подход к благотворительности меняет мир. Конечно, из-за пандемии большинство акций происходит онлайн, но мы не перестаем радоваться креативности украинцев и их желанию участвовать во всемирном движении добра, — комментирует координатор Щедрого вторника Любовь Раинчук.

Глобальное движение #GivingTuesday возникло в США в 2012 году. Его поддерживают, в частности, корпорации Facebook и PayPal, которые за последние три года направили на инициативы движения более $200 млн.

В 2019 году благодаря #GivingTuesday удалось собрать более миллиарда долларов по всему миру.

В Украине в прошлом году в ходе Щедрого вторника на благотворительные цели было собрано 20 млн грн. В целом, по данным исследования украинского центра изучения общественного мнения Социоинформ, среди украинцев интерес к благотворительности значительно вырос.

Всеукраинский День добрых дел #ЩедрыйВторник как часть #GivingTuesday впервые прошел в 2018 году. Движение появилось благодаря инициативной группе в составе Zagoriy Foundation, благотворительного фонда Таблеточки, Клуба Добродіїв, а также Украинского форума благотворителей.

Напомним, ранее мы писали, что Дарница и Интерхим совместно с фондом Zagoriy Foundation оздоровят Софию Киевскую.