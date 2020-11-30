Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вылечился от коронавируса.

Об этом он поделился в своем Facebook.

К публикации Дмитрий Разумков прикрепил свой отрицательный тест на Covid-19.

В понедельник, 30 ноября, состоится заседание Верховной Рады: до конца 2020 года у парламента семь рабочих дней.

С начала пандемии коронавирусом переболели такие народные депутаты, как Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Сергей Шахов, Кира Рудик, Жан Беленюк и другие.

Также Covid-19 был обнаружен у Елены и Владимира Зеленских, министра здравоохранения Максима Степанова и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.