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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Доллар и евро немного выросли: курс валют на 30 ноября

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 30 ноября.

Курс доллара установили на уровне 28,46 грн, что на две копейки выше, чем в предыдущий банковский день.

А вот евро выросло на 11 копеек и составляет 33,95 грн.

Читайте: В Нацбанке пояснили стремительное падение гривны

Курс валют в Украине от НБУ на 30.11:

  • $1 — 28,46 грн;
  • €1 — 33,95;
  • 1 польский злотый — 7,569 грн;
  • 10 российских рублей — 3,735 грн.

Курс валют НБУ на 30 ноября 2020 в Украине

Курс валют в Украине

Из-за колебаний курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах и евро.

Такая тенденция наблюдалась во время третьего квартала 2020 года, отчитывались в НБУ.

Подробнее о колебаниях курса валют читайте на сайте Факты ICTV.

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