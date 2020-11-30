Курс валют НБУ на 30 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 30 ноября.
Курс доллара установили на уровне 28,46 грн, что на две копейки выше, чем в предыдущий банковский день.
А вот евро выросло на 11 копеек и составляет 33,95 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 30.11:
- $1 — 28,46 грн;
- €1 — 33,95;
- 1 польский злотый — 7,569 грн;
- 10 российских рублей — 3,735 грн.
Курс валют в Украине
Из-за колебаний курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах и евро.
Такая тенденция наблюдалась во время третьего квартала 2020 года, отчитывались в НБУ.
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