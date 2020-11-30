Курс валют НБУ на 30 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 30 ноября.

Курс доллара установили на уровне 28,46 грн, что на две копейки выше, чем в предыдущий банковский день.

А вот евро выросло на 11 копеек и составляет 33,95 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 30.11:

$1 — 28,46 грн;

€1 — 33,95;

1 польский злотый — 7,569 грн;

10 российских рублей — 3,735 грн.

Курс валют в Украине

Из-за колебаний курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах и евро.

Такая тенденция наблюдалась во время третьего квартала 2020 года, отчитывались в НБУ.

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