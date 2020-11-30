За минувшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня и пытались заминировать украинские позиции.
Неподалеку Луганского подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Поэтому украинские военные сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск.
Когда противник отступил, военнослужащие нашли средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.
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Также они сбили вражеский БПЛА типа Гранат, который диверсанты использовали для проведения разведки.
Кроме того, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили в районе населенного пункта Катериновка, применив гранатометы различных систем и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Попасной огонь открывали с автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
28 ноября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Тогда враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.
Источник: Штаб ООС