Конспект, который хочется перечитывать — STEM is FEM научил школьниц скрайбингу

Извечный вопрос студентов – как быстро и качественно конспектировать лекции, чтобы потом с этим конспектом можно было удобно повторять материал? Современное решение этого вопроса – скрайбинг – техника создания графических конспектов, которая позволяет значительно сэкономить время.

Смысл заключается в том, чтобы большинство получаемой информации записывать не текстом, а рисунками-символами, которые имеют большую смысловую нагрузку, а следовательно, являются более лаконичными.

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM, занимающийся популяризацией технических специальностей среди украинских школьниц, организовал для девушек бесплатный вебинар по этой дисциплине.

— Во время карантина образовательные онлайн-мероприятия особенно важны, так как дают возможность подросткам с пользой провести свободное время. Навык конспектирования пригодится и в школе, и в университете, и при участии в будущих модулях STEM is FEM. Такая тренировка памяти, внимания и креативного мышления нужна, чтобы чувствовать себя увереннее при изучении новых тем, — уверен инициатор STEM is FEM, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Ведущая мастер-класса, Евгения Полуэктова, занимается скрайбингом профессионально – создает графические конспекты на заказ. Специалист отмечает – за годы работы заметила, что графические конспекты не только экономят время, но и гораздо лучше воспринимаются.

— Когда ты учишься и новой информации очень много, тебе приходится много конспектировать. Накапливаются целые тетради. Но длинные конспекты не хочется перечитывать. Поэтому это не самый лучший способ обучения. Визуальные сопровождение – это способ перестать быть пассивным слушателем, а стать активным участником обучения, потому что ты в процессе уже перерабатываешь эту информацию, – рассказывает Полуэктова.

Начать делать графические конспекты не сложно, отмечает специалист. Главное – посмотреть на мир как на совокупность простых геометрических фигур.

— Большинство предметов, которые нас окружают, состоят из простых геометрических форм, и важно их заметить. Например, если к кружочку добавить два треугольника, получится котик. Это значительно упрощает и ускоряет процесс конспектирования. Однако в большинстве случаев в процессе конспектирования сложно сразу придумать, что нарисовать. Лучше заранее вспомнить связанные с темой лекции предметы и символы. Какие основные понятия и термины встречающиеся в теме. Надо найти соответствия среди рисунков или придумать собственные. Когда ты это делаешь, оно уже попадает в визуальную библиотеку, – отметила эксперт.

Евгения Полуэктова поделилась со слушательницами и конкретными приемами скрайбинга.

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— Структура – это самое главное. Когда у нас есть текст и дополнительные элементы, скомпоновать их можно по-разному. Можно добавить таблицу, список, диаграмму, систему стрелок, показателей, рамочек. Такие выделения помогают визуально выделить элементы текста.

Однако надо быть осторожными с хайлайтерами – ведь если выделений много, то все остальное может начать казаться вообще неважным. Различные шрифты тоже могут помочь.

Обычно использовать один шрифт для заголовка и другой для основного текста достаточно. Когда готовишь свою работу, например реферат, можно писать на разных карточках. Преимущество этого в том, что потом легко что-то выбросить, добавить или поменять местами, – поделилась Евгения.

Напоследок слушателям предложили принять участие в конкурсе по созданию лучшего графического конспекта. Свои работы девушки разместили в Instagram. Победу одержала школьница из Днепра Полина Савинская. В подарок девушка получила пособие по визуализации идей Скетчноутинг.

Напомним, образовательный проект STEM is FEM – благотворительная инициатива, которая занимается популяризацией технических специальностей (STEM — Science, Technology, Engineering and Mathematics) среди украинских школьниц. В рамках проекта проводятся учебные модули, мастер-классы и мотивационные лекции. Участие в мероприятиях может принять каждая украинская школьница.

Анонсы событий публикуются на сайте STEM is FEM и на официальных страницах проекта в соцсетях Facebook и Instagam.

Напомним, ранее мы писали, что STEM is FEM проведет учебный модуль по агропромышленности для девушек.