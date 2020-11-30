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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Локдаун в Украине и более 63 млн больных — главное о коронавирусе 30 ноября

Коронавирус в Украине и мире не отступает. 30 ноября стало известно о более 63 млн случаях коронавируса в мире. За весь период пандемии зарегистрировали 1 465 095 смертей.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Власти Германии хотят создать национальный резерв медицинских товаров. В него будут входить важнейшие предметы — защитные маски, лекарства и аппараты искусственной вентиляции легких.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 ноября зарегистрировано 9 946 новых случаев Covid-19. Всего заболело 732 625 украинцев. За последние сутки зарегистрировано 114 смертей.

По прогнозам ученых, в декабре суточный прирост может достигать 20 тыс., по более позитивному сценарию — 10-16 тыс.

Также стало известно, что от коронавируса вылечился спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. А в Одессе школьников перевели на дистанционную форму обучения. Ученики старших классов две недели будут учиться дома с 1 декабря.

Введение локдауна в Украине

30 ноября украинские СМИ сообщили дату, когда в Украине усилят карантинные мероприятия. По их информации, локдаун введут с 23 декабря по 15 января.

Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла эту информацию. Она утверждает, что локдаун возможен, однако точная дата пока неизвестна.

Фото: Dreamstime

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