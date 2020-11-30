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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

На 7% меньше: итоговая явка на выборах городского головы Черновцов

Итоговая явка во втором туре выборов мэра Черновцов 29 ноября составила 22,65% от общего количества, включенных в избирательные списки. Показатель ниже явки, которая была в Черновицкой области 25 октября во время первого тура выборов.

Во время первого тура выборов Черновицкого городского головы явка составила 29,5%, а в Украине 36,88%. 29 ноября в Черновцах могли проголосовать более 185,5 тыс. избирателей на 115 участках.

Результаты выборов в Черновцах должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть 4 декабря 2020 включительно.

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Во втором туре мэра Черновцов выбирали между Романом Климчуком, которого выдвинула местная организация политической партии Единая альтернатива, и Виталием Михайлишиним, кандидатом от политической партии Команда Михайлишина.

Результаты первого тура голосования свидетельствуют, что Климчук набрал 27,29% голосов избирателей, а Виталий Михайлишин — 21,33%.

Нарушения на выборах в Черновцах

Во время второго тура местных выборов в Черновцах на 16 участках было недостаточное количество урн и кабинок для голосования, а на некоторых участках не было пандусов, чем ограничили права людей с инвалидностью.

Еще одно нарушение наблюдатели зафиксировали на избирательном участке №730528. Представители полиции и экзит-пола, которые проводили опрос, находились на территории участка. После обращения наблюдателей в милицию посторонние покинули участок.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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