Итоговая явка во втором туре выборов мэра Черновцов 29 ноября составила 22,65% от общего количества, включенных в избирательные списки. Показатель ниже явки, которая была в Черновицкой области 25 октября во время первого тура выборов.

Во время первого тура выборов Черновицкого городского головы явка составила 29,5%, а в Украине 36,88%. 29 ноября в Черновцах могли проголосовать более 185,5 тыс. избирателей на 115 участках.

Результаты выборов в Черновцах должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть 4 декабря 2020 включительно.

Читайте: Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Во втором туре мэра Черновцов выбирали между Романом Климчуком, которого выдвинула местная организация политической партии Единая альтернатива, и Виталием Михайлишиним, кандидатом от политической партии Команда Михайлишина.

Результаты первого тура голосования свидетельствуют, что Климчук набрал 27,29% голосов избирателей, а Виталий Михайлишин — 21,33%.

Нарушения на выборах в Черновцах

Во время второго тура местных выборов в Черновцах на 16 участках было недостаточное количество урн и кабинок для голосования, а на некоторых участках не было пандусов, чем ограничили права людей с инвалидностью.

Еще одно нарушение наблюдатели зафиксировали на избирательном участке №730528. Представители полиции и экзит-пола, которые проводили опрос, находились на территории участка. После обращения наблюдателей в милицию посторонние покинули участок.