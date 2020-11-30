Одесских школьников отправили на дистанционное обучение

В Одессе ученики 5-11 классов с 1-го декабря будут учиться дистанционно. Такая форма обучения продлится две недели.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич во время заседания оперативного штаба 30 ноября.

Решение о дистанционном обучении приняли 29 ноября на экстренном совещании с директорами школ.

— Очень беспокоит то, что произошел значительный рост за неделю — плюс 70 закрытых классов. В основном это средняя и старшая школа. Основная причина — это болезнь не детей, а педагогов, контактировавших со школьниками, — отметила Буйневич.

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Директор также добавила, что из-за распространения коронавируса в Украине в городе закрыли четыре школы и 223 класса. 191 сотрудник учебных заведений болеет Covid-19, а 200 — ОРВИ.

По состоянию на 30 ноября, в Одесской области зафиксировано 44 тыс. случаев коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 ноября, в Украине за сутки зарегистрировали 9 946 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 771 человек, а умерло — 114.

Украина находится на 17 месте мировом рейтинге распространения коронавируса, между Турцией и Южной Африкой, выше которой разместился Иран.