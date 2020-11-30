Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному усилению карантина.

— Я думаю, что прежде всего мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то это они будут делать. Надеюсь, что будут приняты соизмеримы решение, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается, — сказал глава Рады.

Разумков отметил, что до введения локдауна нужно подготовиться должным образом.

— На это будет влиять много факторов: количество тестирований, количество заболевших эффективность так называемого локдауна выходного дня. Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун — это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится, — отметил спер Рады.

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Совещание о введении жесткого карантина

Власти Украины на совещании в понедельник, 30 ноября , будут определяться о целесообразности введения полного локдауна на новогодние праздники.

Представители Кабинета министров, ответственные за борьбу с Covid-19 в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, МВД, а также СНБО соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.