1 декабря Верховная Рада соберется на очередное заседание Верховной Рады. На повестке дня у депутатов ряд важных законопроектов.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в Хозяйственный и Уголовный кодексы, закона О гуманитарной помощи, Об образовании и О местном самоуправлении в Украине.

Вне чтения депутаты рассмотрят законопроект О назначении на должность судьи Конституционного Суда Украины.

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Во втором чтении народные избранники рассмотрят президентский законопроект О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Порядок денний

Также у депутатов на повестке дня проект постановления об обращении к Кабинету министров Украины по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области.

Госбюджет 2021

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе рассматривать не будут, поскольку народным депутатам нужно время, чтобы с ним ознакомиться.

27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

На внеочередном заседании 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный и согласованный с МВФ проект главной сметы страны.