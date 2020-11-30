За девять дней действия закона о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте, полиция составила 8,6 тыс. протоколов.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что несмотря на действие закона люди нарушают масочный режим.

Поскольку сумма штрафа составляет от 170 до 255 грн, то по минимальным оценкам в бюджет добавилось 1, 462 млн грн, которые граждане заплатили по причине административного правонарушения.

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Штрафы за отсутствие маски в Украине

21 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий наказание за несоблюдение правил безопасности. Граждан будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах и ​​транспорте.

Сумма денежного взыскания — от 170 до 255 грн. Окончательная стоимость будет зависеть от тяжести нарушения: отсутствует ли маска вообще или неправильно надета.