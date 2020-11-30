Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Реджепом Эрдоганом — президентом Турции. Лидеры стран обсудили свободную торговлю, сотрудничество в области обороны, транспорта, энергетики и других направлениях.

Особое внимание глава Кабинета министров Украины уделил Соглашению о свободной торговле.

— Думаю, Украина и Турция могут удвоить объем общей торговли — до $10 млрд в год.

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Также политики обсудили инвестиции в украинскую экономику, в частности по принципу государственно-частного партнерства.

— Турция успешно реализует проекты по такому принципу. Мы также заинтересованы в этом, потому ожидаем заседания Украинско-турецкой рабочей группы в скором времени.







Шмыгаль встретился с президентом Турции — что обсудили / 2 фотографии

Визит Владимира Зеленского в Турцию

16 октября Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию. Во время разговора с президентом Реджепом Эрдоганом он обсудил сотрудничество в различных направлениях, в частности свободную торговлю между странами.

Также речь шла о содействии во вхождении Украины в НАТО, направление совместных усилий на благо Черноморского региона.