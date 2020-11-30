Законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе рассмотрен в зале заседаний не будет, поскольку народным депутатам необходимо время, чтобы с ним ознакомиться.

Это подтвердил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

— Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе на внеочередном заседании, — сказал Разумков.

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Он напомнил, что Кабинет министров Украины подал проект госбюджета на следующий год поздно — только в прошлую пятницу.

— Он поступил лишь в прошлую пятницу, хотя должен был намного раньше. Согласно действующему законодательству, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом. Детально изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или внесении замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем, — сказал спикер.

Он напомнил, что для ознакомления, согласно закону, депутатам отводится 10 дней.

27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно информации на сайте парламента, документ передали на рассмотрение руководства Рады.

На внеочередном заседании 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный и согласованный с МВФ проект главной сметы страны.