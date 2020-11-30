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Анастасія Дячкіна |

В Украине резко снизился суточный прирост больных Covid-19

По состоянию на утро 30 ноября в Украине 732 625 случаев коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 9 946 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 161 человека;
  • летальных случаев — 114;
  • выздоровели — 5 771 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 31 901 (в том числе методом ПЦР — 26 290, методом ИФА — 5 611).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

коронавірус в україні 30 листопада

Прирост по регионам:

  • г. Киев — 70 478 (+1 460)
    Области:
  • Винницкая — 17 405 (+133)
  • Волынская — 24 135 (230)
  • Днепропетровская — 38 789 (+1 138)
  • Донецкая — 22 807 (+205)
  • Житомирская — 29 911 (+321)
  • Закарпатская — 23 193 (+128)
  • Запорожская — 30 875 (+725)
  • Ивано-Франковская — 36 434 (+504)
  • Киевская — 37 687 (+691)
  • Кировоградская — 5 286 (+201)
  • Луганская — 6 274 (+35)
  • Львовская — 46 078 (+442)
  • Николаевская — 18 535 (+362)
  • Одесская — 44 949 (+818)
  • Полтавская — 22 055 (+276)
  • Ровенская — 30 956 (+149)
  • Сумская — 28 831 (+646)
  • Тернопольская — 27 849 (+187)
  • Харьковская — 55 341 (+120)
  • Херсонская — 10 149 (+140)
  • Хмельницкая — 29 577 (+158)
  • Черкасская — 22 924 (+395)
  • Черновицкая — 33 732 (220)
  • Черниговская — 18 375 (+262)

Коронавирус 29 ноября

Для сравнения, статистика больных коронавирусом 29 ноября свидетельствует о 722 679 больных, за сутки обнаружили 12 978 новых случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Фото: Dreamstime

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