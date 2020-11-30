По состоянию на утро 30 ноября в Украине 732 625 случаев коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 9 946 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 161 человека;
- летальных случаев — 114;
- выздоровели — 5 771 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 31 901 (в том числе методом ПЦР — 26 290, методом ИФА — 5 611).
Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19
Прирост по регионам:
- г. Киев — 70 478 (+1 460)
Области:
- Винницкая — 17 405 (+133)
- Волынская — 24 135 (230)
- Днепропетровская — 38 789 (+1 138)
- Донецкая — 22 807 (+205)
- Житомирская — 29 911 (+321)
- Закарпатская — 23 193 (+128)
- Запорожская — 30 875 (+725)
- Ивано-Франковская — 36 434 (+504)
- Киевская — 37 687 (+691)
- Кировоградская — 5 286 (+201)
- Луганская — 6 274 (+35)
- Львовская — 46 078 (+442)
- Николаевская — 18 535 (+362)
- Одесская — 44 949 (+818)
- Полтавская — 22 055 (+276)
- Ровенская — 30 956 (+149)
- Сумская — 28 831 (+646)
- Тернопольская — 27 849 (+187)
- Харьковская — 55 341 (+120)
- Херсонская — 10 149 (+140)
- Хмельницкая — 29 577 (+158)
- Черкасская — 22 924 (+395)
- Черновицкая — 33 732 (220)
- Черниговская — 18 375 (+262)
Коронавирус 29 ноября
Для сравнения, статистика больных коронавирусом 29 ноября свидетельствует о 722 679 больных, за сутки обнаружили 12 978 новых случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.