По состоянию на утро 30 ноября в Украине 732 625 случаев коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 9 946 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1 161 человека;

летальных случаев — 114;

выздоровели — 5 771 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 31 901 (в том числе методом ПЦР — 26 290, методом ИФА — 5 611).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Прирост по регионам:

г. Киев — 70 478 (+1 460)

Области:

Области: Винницкая — 17 405 (+133)

Волынская — 24 135 (230)

Днепропетровская — 38 789 (+1 138)

Донецкая — 22 807 (+205)

Житомирская — 29 911 (+321)

Закарпатская — 23 193 (+128)

Запорожская — 30 875 (+725)

Ивано-Франковская — 36 434 (+504)

Киевская — 37 687 (+691)

Кировоградская — 5 286 (+201)

Луганская — 6 274 (+35)

Львовская — 46 078 (+442)

Николаевская — 18 535 (+362)

Одесская — 44 949 (+818)

Полтавская — 22 055 (+276)

Ровенская — 30 956 (+149)

Сумская — 28 831 (+646)

Тернопольская — 27 849 (+187)

Харьковская — 55 341 (+120)

Херсонская — 10 149 (+140)

Хмельницкая — 29 577 (+158)

Черкасская — 22 924 (+395)

Черновицкая — 33 732 (220)

Черниговская — 18 375 (+262)

Коронавирус 29 ноября

Для сравнения, статистика больных коронавирусом 29 ноября свидетельствует о 722 679 больных, за сутки обнаружили 12 978 новых случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.