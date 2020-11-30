В Украине введут электронный аудит налогоплательщиков

В Министерстве финансов подготовили концепцию внедрения электронного аудита налогоплательщиков. Ожидается, что с 2027 года он может заработать в полной мере.

Внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

Механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл простой в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

— Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок, — говорится в сообщении.

Аудит начнут внедрять с 2023 года, а в полной мере новый вид проверок заработает в 2027 году.

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Мінфін презентує Концепцію е-аудиту для платників податків

Курс валют в Украине

Из-за колебаний курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах и евро.

Такая тенденция наблюдалась во время третьего квартала 2020 года, отчитывались в НБУ.

Подробнее о колебаниях курса валют читайте на сайте Факты ICTV.