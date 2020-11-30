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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Вакцинация украинцев: Рада рассмотрит законопроект с двумя новшествами

В календаре прививок к 10 инфекциям добавляется еще один антиген — пневмококковая инфекция. Это предусмотрено законопроектом №4142 О системе общественного здоровья, который на текущей неделе должны рассмотреть народные депутаты.

Об этом сообщил в соцсети один из авторов документа — председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Важная составляющая документа — вакцинация. Ходят слухи, что Верховная Рада планирует ввести обязательные прививки для украинцев. На самом деле законопроект содержит систематизированные требования к проведению вакцинации, которые уже действуют в других законодательных актах, — объяснил нардеп.

Кроме того, по его словам, документ предусматривает две новации — обновление календаря прививок вакцинацией от пневмококковой инфекции, а также урегулирование вопроса презумпции согласия на проведение вакцинации.

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— Принудительная вакцинации для всех граждан вводиться не будет, — заверил Радуцкий.

 

Цього тижня народні депутати розглянуть законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я». Важлива складова…

Опубликовано Михайло Радуцький Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Вакцинация украинцев от Covid-19 в 2021

18 ноября главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что организаторы механизма Covax подтвердили будущее выделение нашей стране вакцины для 20% населения.

По словам Ляшко, вакцину от коронавируса Украина получит бесплатно, а около 4 млн граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Фото: Dreamstime

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