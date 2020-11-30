Закон о поддержке бизнеса в Украине должен заработать до 9 декабря — Арахамия

Проект закона о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в Украине вступит в силу до 9 декабря.

С таким заявлением выступил председатель фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

— У нас очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря.

По словам нардепа, получить компенсацию (до 8 тыс. грн на человека) сможет около 2 млн украинском.

Также депутаты обсуждали вопрос “прохождения бюрократических согласований”, чтобы закон начал действовать до следующей среды, 9 декабря.

Пакет помощи бизнеса Зеленского

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по поддержке бизнеса, который пострадал на фоне пандемии и карантина.

В ближайшее время президент внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единовременной материальной помощи.

8 тыс. гривен — такую ​​материальную помощь получат предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина.