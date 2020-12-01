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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

12 498 новых случаев: в Украине снова вырос суточный прирост больных Covid-19

1 декабря коронавирус подтвердили еще у 12 498 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 745 123. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 355 172 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 10 023 человека. В больницы госпитализировали еще 1 470 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 548 больных, за сутки зафиксировали 221 новый летальный случай.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Распространение коронавируса в областях:

  • Киев — 72 277 (+1 799)
  • Винницкая — 17 569 (+164)
  • Волынская — 24 483 (+348)
  • Днепропетровская — 39 659 (+870)
  • Донецкая — 23 157 (+350)
  • Житомирская — 30 100 (+189)
  • Закарпатская — 23 438 (+245)
  • Запорожская — 31 608 (+733)
  • Ивано-Франковская — 37 017 (+583)
  • Киевская — 38 528 (+841)
  • Кировоградская — 5 382 (+96)
  • Луганская — 6 350 (+76)
  • Львовская — 46 891 (+813)
  • Николаевская — 18 985 (+450)
  • Одесская — 45 838 (+889)
  • Полтавская — 22 763 (+708)
  • Ровенская — 31 283 (+327)
  • Сумская — 29 627 (+796)
  • Тернопольская — 28 095 (+246)
  • Харьковская — 55 702 (+361)
  • Херсонская — 10 371 (+222)
  • Хмельницкая — 29 751 (+174)
  • Черкасская — 23 590 (+666)
  • Черновицкая — 33 942 (+210)
  • Черниговская — 18 717 (+342)

коронавірус в Україні 1 грудня 2020

Коронавирус 30 ноября

30 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 9 946 человек, общее количество инфицированных составляло 732 625.

От Covid-19 30 ноября умерли 114 человек, выздоровел за сутки 5 771 больной.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

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