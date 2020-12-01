1 декабря коронавирус подтвердили еще у 12 498 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 745 123. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 355 172 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 10 023 человека. В больницы госпитализировали еще 1 470 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 548 больных, за сутки зафиксировали 221 новый летальный случай.
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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Распространение коронавируса в областях:
- Киев — 72 277 (+1 799)
- Винницкая — 17 569 (+164)
- Волынская — 24 483 (+348)
- Днепропетровская — 39 659 (+870)
- Донецкая — 23 157 (+350)
- Житомирская — 30 100 (+189)
- Закарпатская — 23 438 (+245)
- Запорожская — 31 608 (+733)
- Ивано-Франковская — 37 017 (+583)
- Киевская — 38 528 (+841)
- Кировоградская — 5 382 (+96)
- Луганская — 6 350 (+76)
- Львовская — 46 891 (+813)
- Николаевская — 18 985 (+450)
- Одесская — 45 838 (+889)
- Полтавская — 22 763 (+708)
- Ровенская — 31 283 (+327)
- Сумская — 29 627 (+796)
- Тернопольская — 28 095 (+246)
- Харьковская — 55 702 (+361)
- Херсонская — 10 371 (+222)
- Хмельницкая — 29 751 (+174)
- Черкасская — 23 590 (+666)
- Черновицкая — 33 942 (+210)
- Черниговская — 18 717 (+342)
Коронавирус 30 ноября
30 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 9 946 человек, общее количество инфицированных составляло 732 625.
От Covid-19 30 ноября умерли 114 человек, выздоровел за сутки 5 771 больной.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.