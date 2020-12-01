1 декабря коронавирус подтвердили еще у 12 498 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 745 123. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 355 172 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 10 023 человека. В больницы госпитализировали еще 1 470 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 548 больных, за сутки зафиксировали 221 новый летальный случай.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Распространение коронавируса в областях:

Киев — 72 277 (+1 799)

Винницкая — 17 569 (+164)

Волынская — 24 483 (+348)

Днепропетровская — 39 659 (+870)

Донецкая — 23 157 (+350)

Житомирская — 30 100 (+189)

Закарпатская — 23 438 (+245)

Запорожская — 31 608 (+733)

Ивано-Франковская — 37 017 (+583)

Киевская — 38 528 (+841)

Кировоградская — 5 382 (+96)

Луганская — 6 350 (+76)

Львовская — 46 891 (+813)

Николаевская — 18 985 (+450)

Одесская — 45 838 (+889)

Полтавская — 22 763 (+708)

Ровенская — 31 283 (+327)

Сумская — 29 627 (+796)

Тернопольская — 28 095 (+246)

Харьковская — 55 702 (+361)

Херсонская — 10 371 (+222)

Хмельницкая — 29 751 (+174)

Черкасская — 23 590 (+666)

Черновицкая — 33 942 (+210)

Черниговская — 18 717 (+342)

Коронавирус 30 ноября

30 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 9 946 человек, общее количество инфицированных составляло 732 625.

От Covid-19 30 ноября умерли 114 человек, выздоровел за сутки 5 771 больной.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.