В проекте госбюджета на 2021 год на вакцинацию украинцив от коронавируса предусмотрено меньше средств, чем просили в Министерстве здравоохранения.

Так, в документе указана сумма 2,6 млрд грн, а должна была быть 15,1 млрд грн.

— В бюджетном запросе мы подали на вакцинацию от Covid-19 15,10 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно должны вакцинировать, исходя из цен, которые заявили мировые производители. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, — сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

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Министр объяснил, что объем финансирования на вакцинацию от коронавируса рассчитывали для всех групп риска, к которым относятся медицинские работники, работники образования, Нацполиции и других профессий, а также люди старше 65 лет и те, кто имеет сопутствующие заболевания.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в 2021 году вакцинировать от коронавируса планируют более 20,8 млн украинцев.

По его словам, кроме средств, предусмотренных в госбюджете, Украина ожидает получить деньги от Европейского инвестиционного и Всемирного банков.