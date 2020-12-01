День работников прокуратуры установлен указом президента Украины в 2000 году, учитывая роль правоохранительных органов в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.
Факты ICTV предлагают приобщиться к празднику и написать близким и знакомым СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры.
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Лучшие СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры
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Я твердо верю, что вы будете продолжать добросовестно работать, служить своей Родине и ее людям правильно и преданно. С Днем работников прокуратуры!
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Вы глубоко понимаете свой долг и проявляете гражданское мужество, компетентность, ловкость и добродетель в своей работе. Продолжайте в том же духе! С Днем работников прокуратуры!
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Вы достойно несете высокую миссию воплощения справедливости, которую возложило на вас государство. Пока вы работаете, граждане могут быть спокойны, что верховенство закона будет реализовано. С Днем работников прокуратуры!
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Сегодня, как и в любой другой момент истории, служба прокуратуры является важным и ключевым звеном в национальной правоохранительной архитектуре. С днем работников прокуратуры!
Календарь праздников на декабрь 2020
Последний месяц зимы имеет немало важных праздников. Кроме Дня работника прокуратуры, в декабре празднуют День Вооруженных сил Украины, Всемирный день футбола, а также Рождество Христово.
Смотрите подробный календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.