День работников прокуратуры установлен указом президента Украины в 2000 году, учитывая роль правоохранительных органов в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Факты ICTV предлагают приобщиться к празднику и написать близким и знакомым СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры.

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Лучшие СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры

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Я твердо верю, что вы будете продолжать добросовестно работать, служить своей Родине и ее людям правильно и преданно. С Днем ​​работников прокуратуры!

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Вы глубоко понимаете свой долг и проявляете гражданское мужество, компетентность, ловкость и добродетель в своей работе. Продолжайте в том же духе! С Днем ​​работников прокуратуры!

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Вы достойно несете высокую миссию воплощения справедливости, которую возложило на вас государство. Пока вы работаете, граждане могут быть спокойны, что верховенство закона будет реализовано. С Днем ​​работников прокуратуры!

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Сегодня, как и в любой другой момент истории, служба прокуратуры является важным и ключевым звеном в национальной правоохранительной архитектуре. С днем ​​работников прокуратуры!

Календарь праздников на декабрь 2020

Последний месяц зимы имеет немало важных праздников. Кроме Дня работника прокуратуры, в декабре празднуют День Вооруженных сил Украины, Всемирный день футбола, а также Рождество Христово.

Смотрите подробный календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.