Курс валют НБУ на 1 декабря 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 1 декабря подорожал на 3 копейки.
Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 28,49 грн/1$.
Курс евро также вырос на 19 копеек — до 34,14 грн/1€.
Российский рубль немного подорожал, его курс составляет 0,374 грн.
Курс валют на 1 декабря:
- $1 — 28,4962 грн;
- €1 — 34,1456 грн;
- 1 польский злотый — 7,633 грн;
- 10 российских рублей — 3,7456 грн.
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Украинцы начали делать больше вкладов в долларах
В связи с рисками потерь украинцы чаще предпочитают делать вклады в банки в долларах.
В третьем квартале 2020 года объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% квартал к кварталу (+ 5,3% год к году) в долларовом эквиваленте.