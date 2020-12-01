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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Кассовые аппараты для ФЛП: как голосовали фракции (ДОКУМЕНТ)

1 декабря депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей. Законопроект №4439-д поддержали 319 нардепов. Как голосовали отдельные фракции политических партий, смотрите на Фактах ICTV.

Слуга народа

  • Поддержали законопроект — 202;
  • Против — 1;
  • Воздержались — 3;
  • Не голосовали — 5;
  • Отсутствуют — 35.

Оппозиционная платформа За жизнь

  • Поддержали законопроект — 18;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 1;
  • Не голосовали — 16;
  • Отсутствуют — 9.

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Европейская солидарность

  • Поддержали законопроект — 21;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 0;
  • Не голосовали — 2;
  • Отсутствуют- 4.

Батькивщина

  • Поддержали законопроект — 11;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 0;
  • Не голосовали — 0;
  • Отсутствуют — 13.

За майбутнє

  • Поддержали законопроект — 18;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 0;
  • Не голосовали — 2;
  • Отсутствуют — 4.

Доверие

  • Поддержали законопроект — 17;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 0;
  • Не голосовали — 2;
  • Отсутствуют — 1.

Голос

  • Поддержали законопроект — 18;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 0;
  • Не голосовали — 0;
  • Отсутствуют- 2.

Внефракционные депутаты

  • Поддержали законопроект — 14;
  • Против — 0;
  • Воздержались — 0;
  • Не голосовали — 0;
  • Отсутствуют — 4.

Касові апарати для ФОПів: як голосували фракції (ДОКУМЕНТ) by Lyuda Bogdanova on Scribd

Что предусматривает законопроект №4439-д

Законопроект №4439-д переносит введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Кроме того, благодаря документу отменяется механизм возврата средств по расчетах (кэшбек).

Также закон определяет объемы доходов для первой и второй групп налогоплательщиков.

Фото: Dreamstime

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