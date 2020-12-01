Кассовые аппараты для ФЛП: как голосовали фракции (ДОКУМЕНТ)

1 декабря депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей. Законопроект №4439-д поддержали 319 нардепов. Как голосовали отдельные фракции политических партий, смотрите на Фактах ICTV.
Слуга народа
- Поддержали законопроект — 202;
- Против — 1;
- Воздержались — 3;
- Не голосовали — 5;
- Отсутствуют — 35.
Оппозиционная платформа За жизнь
- Поддержали законопроект — 18;
- Против — 0;
- Воздержались — 1;
- Не голосовали — 16;
- Отсутствуют — 9.
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Европейская солидарность
- Поддержали законопроект — 21;
- Против — 0;
- Воздержались — 0;
- Не голосовали — 2;
- Отсутствуют- 4.
Батькивщина
- Поддержали законопроект — 11;
- Против — 0;
- Воздержались — 0;
- Не голосовали — 0;
- Отсутствуют — 13.
За майбутнє
- Поддержали законопроект — 18;
- Против — 0;
- Воздержались — 0;
- Не голосовали — 2;
- Отсутствуют — 4.
Доверие
- Поддержали законопроект — 17;
- Против — 0;
- Воздержались — 0;
- Не голосовали — 2;
- Отсутствуют — 1.
Голос
- Поддержали законопроект — 18;
- Против — 0;
- Воздержались — 0;
- Не голосовали — 0;
- Отсутствуют- 2.
Внефракционные депутаты
- Поддержали законопроект — 14;
- Против — 0;
- Воздержались — 0;
- Не голосовали — 0;
- Отсутствуют — 4.
Касові апарати для ФОПів: як голосували фракції (ДОКУМЕНТ) by Lyuda Bogdanova on Scribd
Что предусматривает законопроект №4439-д
Законопроект №4439-д переносит введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Кроме того, благодаря документу отменяется механизм возврата средств по расчетах (кэшбек).
Также закон определяет объемы доходов для первой и второй групп налогоплательщиков.