Кассовые аппараты для ФЛП: как голосовали фракции (ДОКУМЕНТ)

1 декабря депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей. Законопроект №4439-д поддержали 319 нардепов. Как голосовали отдельные фракции политических партий, смотрите на Фактах ICTV.

Слуга народа

Поддержали законопроект — 202;

Против — 1;

Воздержались — 3;

Не голосовали — 5;

Отсутствуют — 35.

Оппозиционная платформа За жизнь

Поддержали законопроект — 18;

Против — 0;

Воздержались — 1;

Не голосовали — 16;

Отсутствуют — 9.

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Европейская солидарность

Поддержали законопроект — 21;

Против — 0;

Воздержались — 0;

Не голосовали — 2;

Отсутствуют- 4.

Батькивщина

Поддержали законопроект — 11;

Против — 0;

Воздержались — 0;

Не голосовали — 0;

Отсутствуют — 13.

За майбутнє

Поддержали законопроект — 18;

Против — 0;

Воздержались — 0;

Не голосовали — 2;

Отсутствуют — 4.

Доверие

Поддержали законопроект — 17;

Против — 0;

Воздержались — 0;

Не голосовали — 2;

Отсутствуют — 1.

Голос

Поддержали законопроект — 18;

Против — 0;

Воздержались — 0;

Не голосовали — 0;

Отсутствуют- 2.

Внефракционные депутаты

Поддержали законопроект — 14;

Против — 0;

Воздержались — 0;

Не голосовали — 0;

Отсутствуют — 4.

Касові апарати для ФОПів: як голосували фракції (ДОКУМЕНТ) by Lyuda Bogdanova on Scribd

Что предусматривает законопроект №4439-д

Законопроект №4439-д переносит введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Кроме того, благодаря документу отменяется механизм возврата средств по расчетах (кэшбек).

Также закон определяет объемы доходов для первой и второй групп налогоплательщиков.