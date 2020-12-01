Коронавирус в Украине и мире не отступает. 1 декабря стало известно о 510 тыс. новых случаях коронавируса в мире, всего заболело более 63,5 млн человек.

За период пандемии на планете зафиксировали 1 473 920 летальных случаев, за последние сутки умерло 8 тыс. пациентов.

Больше всего больных зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17-е место.

Коронавирус в Украине и сокращение расходов на вакцинацию

1 декабря в Украине было 12 498 положительных тестов на Covid-19. Всего заболели 745 123 украинца.

За период пандемии зафиксировано 2 548 смертей, за последние сутки от осложнений умер еще 221 пациент.

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В проекте государственного бюджета 2021 сократили расходы на вакцинацию от коронавируса. Министерство здравоохранения Украины просило выделить 15,1 млн грн, однако в документе пока указана сумма — 2,6 млн грн.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции Слуга народа Галина Третьякова разъяснила вопрос о финансовой помощи предпринимателям во время карантина. По ее словам, материальную поддержку окажут физическим лицам, оплатившим 8 тыс. грн налогов в течение года.

Хорватия запретила въезд для украинцев

1 декабря власти Хорватии сообщили о временном ограничении въезда для граждан Украины. Исключение составляют медицинские работники, моряки, пограничники, дипломаты и еще несколько категорий.

Однако они должны иметь с собой ПЦР-тест и подтверждение бронирования жилья для самоизоляции.

Для пересечения границы украинцы должны иметь с собой ПЦР-тест и подтверждение бронирования жилья для самоизоляции.