Минздрав еще не готовил проект решения о локдауне — Степанов

Министерство здравоохранения не будет выносить вопрос о введении локдауна в Украине не заседание Кабинета министров 2 декабря.
Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, 2 декабря не стоит ожидать решения об усилении карантинных ограничений.
— Мы такое предложение на заседание правительства не выносили. Что касается завтра, то (предложения — ред.) не имеют отношения к карантину. Там есть постановление о выделении средств лабораторным центрам, — отметил Степанов.
Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также подчеркнул, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.
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Локдаун в Украине
30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины.
В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.