Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — по этой статье УКУ (ч. 1 ст. 161) Нацполиция открыла производство после видео-угроз украинцам венгерского происхождения на Закарпатье провокаторами в масках.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, за разжигание национальной вражды грозит штраф или до трех лет лишения свободы.

Клименко подчеркнул, что Украина — демократическое государство, и здесь нет места для экстремистских высказываний и притеснений граждан.

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Он также сказал, что полиция проводит мероприятия для установления и задержания провокаторов.

Угрозы венграм Закарпатья

На днях некоторые закарпатские интернет-ресурсы опубликовали видео с неизвестным мужчиной в маске и символикой Правого сектора.

Он стоял на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области и угрожал венграм. Видеоролик на YouTube уже заблокирован.